IFMA высоко оценила сборную Ирана по тайскому боксу

На генеральной ассамблее Международной федерации тайского бокса присутствовали представители 127 стран, президент Всемирной федерации Сакчай Тапсуван, генеральный секретарь Всемирной федерации Стивен Фокс, президент и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, а также президент Ассоциации тайского бокса Ирана Джавад Насири.

На этом форуме выско оценили иранскую ассоциацию тайского бокса Джавада Насири за активное участие иранских женщин во всех международных соревнованиях по тайскому боксу и гендерное равенство в этой области.