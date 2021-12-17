Евротройка: Венские переговоры продвинулись за последние 24 часа

В заявлении, копия которого была предоставлена ​​ИРНА через министерство иностранных дел Великобритании, утверждалось, что «это событие только приближает нас к тому месту, где в июне проходили переговоры». Не упоминая своей деструктивной роли на недавних переговорах, три европейские страны заявили, что вместе с Китаем, Россией и координатором ЕС они ожидают возобновления седьмого раунда переговоров с июньскими текстами в качестве основы для переговоров.

Хотя слухи ходили с начала текущих переговоров о пребывании Европейских делегаций до сегодняшнего дня (пятницы), они заявляли: «Мы уважаем решение высокопоставленного иранского переговорщика вернуться в Тегеран для консультаций, хотя это приводит к разочаровывающему тупику на переговорах».