17 дек. 2021 г., 23:37
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News Code: 84580533
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Евротройка: Венские переговоры продвинулись за последние 24 часа

Евротройка: Венские переговоры продвинулись за последние 24 часа

Тегеран, 17 декабря, ИРНА – Старшие переговорщики из Великобритании, Франции и Германии выступили с совместным заявлением в конце заседания Совместной комиссии, в котором говорится, что за последние 24 часа на переговорах в Вене, направленных на отмену санкций, был достигнут технический прогресс.

В заявлении, копия которого была предоставлена ​​ИРНА через министерство иностранных дел Великобритании, утверждалось, что «это событие только приближает нас к тому месту, где в июне проходили переговоры». Не упоминая своей деструктивной роли на недавних переговорах, три европейские страны заявили, что вместе с Китаем, Россией и координатором ЕС они ожидают возобновления седьмого раунда переговоров с июньскими текстами в качестве основы для переговоров.

Хотя слухи ходили с начала текущих переговоров о пребывании Европейских делегаций до сегодняшнего дня (пятницы), они заявляли: «Мы уважаем решение высокопоставленного иранского переговорщика вернуться в Тегеран для консультаций, хотя это приводит к разочаровывающему тупику на переговорах».

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