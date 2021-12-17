Институт Адлигат: У иранской культуры много поклонников в Сербии

На встрече с Рашидом Хасанпуром в пятницу вечером Виктор Лазич кратко рассказал о деятельности библиотеки и музея Института культуры Адлигат в Белграде, всесторонне объяснил планы на будущее культурного учреждения и выразил желание расширить культурное сотрудничество с Ираном.

Отметив, что в этом большом культурном учреждении есть разделы, знакомящие с культурой и литературой разных стран, в которых хранятся книги и другие литературные и культурные произведения этих стран для посещения, Лазич сказал, что раздел, связанный с Ираном, имеет больше всего посетителей.

Он также выразил готовность к расширению культурного сотрудничества в различных областях благодаря богатой культуре, цивилизации и большим культурным и литературным возможностям Ирана.