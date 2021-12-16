Канада должна отменить закон, запрещающий ношение хиджаба в общественных местах

"Федеральное правительство Канады должно вмешаться в это дело, и, учитывая широко распространенные протесты против увольнения Фатеме Анвари, выступающих против этого дискриминационного закона, отменить закон, запрещающий использование религиозных символов и хиджаба в общественных местах" написал Гариб Абади в своем Twitter в ответ на увольнение Фатеме Анвари учительницы третьего класса начальной школы в канадском городе Квебек.