Президент Ирана призвал к формированию совместной комиссии с Венгрией

Об этом заявил президент Раиси во время встречи в Тегеране с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

Отметив, что уровень отношений между Ираном и Венгрией неудовлетворителен, он сказал, что две страны могут сотрудничать для улучшения двусторонних отношений.

Президент упомянул многовековые отношения Ирана со странами Восточной Европы и сказал, что, если эти страны будут действовать независимо, они выиграют как в политическом, так и в экономическом плане.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии подверг критике действия западных стран и НАТО в Афганистане и сказал, что Будапешт теперь обеспокоен потоком афганских иммигрантов в Венгрию.

Сийярто также упомянул встречу со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном и сказал, что две страны согласились принимать вакцины, произведенные в обеих странах, для выдачи виз, чтобы граждане обеих стран могли выезжать в другую страну начиная с завтра.