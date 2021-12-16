16 дек. 2021 г., 15:46
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News Code: 84579468
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Армии Ирана и Омана провели совместные военные учения

Армии Ирана и Омана провели совместные военные учения

Тегеран, 16 декабря. ИРНА — Учения ВМС армии Исламской Республики Иран и ВМС Королевства Оман прошли в четверг в территориальных водах Ирана в Ормузском проливе и Оманском море.

"На основе договоренностей, достигнутых в Совместных комиссиях военной дружбы Исламской Республики Иран и Королевства Оман, девятые учения по спасению были проведены с участием ВМС Исламской Республики Иран и ВМС Королевства Оман", сообщили в армии Ирана.

"учения проводились с участием ряда плавучих подразделений ВМС армии Исламской Республики Иран, ВМС Корпуса стражей исламской революции, ВМС  портовой и морской организации и ВМС Королевства Оман при поддержке вертолетов и беспилотников с обеих сторон", говорится в сообщении.  

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