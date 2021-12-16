16 дек. 2021 г., 15:11
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News Code: 84579433
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Иран занял 60-е место в глобальном рейтинге инноваций

Иран занял 60-е место в глобальном рейтинге инноваций

Тегеран, 16 декабря. ИРНА — Иран в 2021 году занял 60-е место в рейтинге «Глобальный инновационный индекс», который ежегодно составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Об этом заявил заместитель министра науки, исследований и технологий Ирана Пейман Салехи.

По его замминистра науки, исследований и технологий Ирана, в 2014 году страна заняла 120-е место, а через 7 лет поднялась на 60-е место.

"К концу 2021 года Иран опубликовал более 73 500 научных статей; У нас один процент населения мира, но мы производим 2,19 процента мировой науки", сказал Салехи.

Основой для составления рейтинга, который ВОИС публикует с 2007 года, служит глобальный индекс инноваций (ГИИ), учитывающий такие параметры, как институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, развитие рынка и бизнеса, знания и технологии, креативность.

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