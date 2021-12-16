Представитель МИД Ирана ответил на заявление трех европейских стран

«Любое заявление о ядерной сделке, в котором не упоминается вина США, просто выражает крайнюю степень незнания реальности ее «экспортерами», - написал он в Твиттере.

«Если европейская тройка хочет, чтобы ее воспринимали всерьез как честного партнера, она должна действовать как справедливый партнер», - добавил он.

Высокопоставленные британские, французские и немецкие дипломаты в заявлении в понедельник вечером заявили, что после начала нового раунда переговоров «мы взаимодействуем уже несколько часов, и все делегации требовали от Ирана разобраться. Но пока нам не удалось достичь реальных переговоров. Мы тратим драгоценное время на новые позиции Ирана, которые находятся за пределами ядерной сделки».

Эти обвинения сделаны в то время, как западные стороны не говорят четко, какая часть требований Ирана выходит за рамки и противоречит ядерному соглашению. Вынесение этих вопросов в медиа-пространство указывает на несерьезность западной стороны в переговорах.