Багери: При серьезном взаимодействии всех возможно продвижение переговоров

«Продолжаются интенсивные переговоры, как на уровне экспертов, так и с ведущими переговорщиками. Сегодня я обменялся мнениями с главами делегаций Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и Евросоюза. Специалисты продолжают работу над текстами. Последние несколько дней показали, что если все серьезно будут взаимодействовать, есть вероятность прогресса», - написал он.