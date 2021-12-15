15 дек. 2021 г., 22:57
Journalist ID: 2388
News Code: 84578714
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Багери: При серьезном взаимодействии всех возможно продвижение переговоров

Багери: При серьезном взаимодействии всех возможно продвижение переговоров

Тегеран, 15 декабря, ИРНА - Старший переговорщик Исламской Республики Иран Али Багери написал в твиттере, что в переговорах будет прогресс при серьезном взаимодействии всех.

«Продолжаются интенсивные переговоры, как на уровне экспертов, так и с ведущими переговорщиками. Сегодня я обменялся мнениями с главами делегаций Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и Евросоюза. Специалисты продолжают работу над текстами. Последние несколько дней показали, что если все серьезно будут взаимодействовать, есть вероятность прогресса», - написал он.

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