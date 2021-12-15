15 дек. 2021 г., 20:11
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News Code: 84578607
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Иран выразил готовность построить совместную электростанцию с Азербайджанской Республикой

Иран выразил готовность построить совместную электростанцию с Азербайджанской Республикой

Тегеран, 15 декабря, ИРНА - Ссылаясь на готовность Ирана построить совместную электростанцию с Азербайджанской Республикой, министр энергетики Алиакбар Мехрабиян сказал, что вопрос подключения электросети Ирана к России через Азербайджанскую Республику важен для укрепления трехсторонних отношений.

Алиакбар Мехрабиян в ходе онлайн-встречи с министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым заявил: «Для реализации этого проекта и подключения к электросети, что было реализовано в прошлом в течение короткого времени, управление спросом на электроэнергию применено во всех трех странах, и нехватка электроэнергии также будет компенсирована».  

Объявив о готовности провести трехстороннюю встречу между министрами Ирана, Азербайджана и России, он продолжил: «Иран приветствует развитие и обмен закупками электроэнергии с жаркого сезона на другие месяцы года».

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