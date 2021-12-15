Иран выразил готовность построить совместную электростанцию с Азербайджанской Республикой

Алиакбар Мехрабиян в ходе онлайн-встречи с министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым заявил: «Для реализации этого проекта и подключения к электросети, что было реализовано в прошлом в течение короткого времени, управление спросом на электроэнергию применено во всех трех странах, и нехватка электроэнергии также будет компенсирована».

Объявив о готовности провести трехстороннюю встречу между министрами Ирана, Азербайджана и России, он продолжил: «Иран приветствует развитие и обмен закупками электроэнергии с жаркого сезона на другие месяцы года».