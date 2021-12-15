Амир Абдуллахян: Мы достигли хорошей договоренности с МАГАТЭ

Хосейн Амир Абдоллахиян в последний день конференции «Встреча глав представительств Исламской Республики Иран в соседних странах», имея в виду проходящие в Вене переговоры между Исламской Республикой Иран и представителями группой «Большой пятеркой», сказал: «переговоры были в повестке дня с самого начала правительства. И тот же подход до сих пор соблюдается серьезно и упорно командой переговорщиков».

«Вчера вечером мы достигли хорошего соглашения с МАГАТЭ, которое могло бы снять некоторые из предполагаемых опасений по поводу мирной ядерной программы Ирана и привести к продолжению сотрудничества с МАГАТЭ», - отметил он.

Ранее Исламская Республика Иран добровольно разрешила МАГАТЭ заменить поврежденные камеры новыми.