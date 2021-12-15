15 дек. 2021 г., 19:45
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Два иранских фильма попали на Роттердамский кинофестиваль в Нидерландах

Два иранских фильма попали на Роттердамский кинофестиваль в Нидерландах

Тегеран, 15 декабря, ИРНА - Два фильма «Грунтовая дорога» и «Залава» будут показаны от имени иранского кино на 51-м международном кинофестивале в Роттердаме.

Мероприятие откроется 26 января фильмом «По дороге» о двух афганских сестрах-близнецах Нахиде и Малихе и продлится до 6 февраля.

Иранское кино также имеет своих представителей на этом фестивале, и от имени Ирана на этом фестивале будет показан фильм «Грунтовая дорога» Панаха Панахи и «Залавы» режиссера Арсалана Амири.

Роттердамский кинофестиваль - это ежегодное кинофестиваль, который проводится с 1972 года и проводится ежегодно с упором на независимое и экспериментальное кинопроизводство.

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