15 дек. 2021 г., 19:38
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News Code: 84578581
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Добровольные действия Ирана по разрешению недопонимания в отношениях с МАГАТЭ

Добровольные действия Ирана по разрешению недопонимания в отношениях с МАГАТЭ

Тегеран, 15 декабря, ИРНА - Исламская Республика Иран добровольно разрешила МАГАТЭ заменить поврежденные камеры новыми.

Одним из вопросов между Ираном и МАГАТЭ, который поднимался во время визитов Рафаэля  Гросси в Тегеран в сентябре и декабре, была инициатива Ирана по предотвращению недопонимания между Ираном и МАГАТЭ.

В ответ на запрос МАГАТЭ о замене видеокамер, поврежденных в результате диверсии против комплекса TESA в Карадже, Иран с самого начала прямо заявил, что разрешит обслуживание или замену видеокамер до тех пор, пока ответственные учреждения не проведут свои технические и охранные мероприятия и осмотры по камерам. 

Согласно Noor News, в связи с завершением основной части судебного расследования поврежденных камер, а также действия агентства по осуждению саботажа в комплексе TESA и принятию предварительного технического осмотра камер иранскими экспертами, Иран в добровольно позволила МАГАТЭ заменить поврежденные камеры на новые.  

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