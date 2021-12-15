Добровольные действия Ирана по разрешению недопонимания в отношениях с МАГАТЭ

Одним из вопросов между Ираном и МАГАТЭ, который поднимался во время визитов Рафаэля Гросси в Тегеран в сентябре и декабре, была инициатива Ирана по предотвращению недопонимания между Ираном и МАГАТЭ.

В ответ на запрос МАГАТЭ о замене видеокамер, поврежденных в результате диверсии против комплекса TESA в Карадже, Иран с самого начала прямо заявил, что разрешит обслуживание или замену видеокамер до тех пор, пока ответственные учреждения не проведут свои технические и охранные мероприятия и осмотры по камерам.

Согласно Noor News, в связи с завершением основной части судебного расследования поврежденных камер, а также действия агентства по осуждению саботажа в комплексе TESA и принятию предварительного технического осмотра камер иранскими экспертами, Иран в добровольно позволила МАГАТЭ заменить поврежденные камеры на новые.