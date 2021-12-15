Два иранских футболиста пополи в список лучших легионеров недели в Азии

В своем последнем опросе Азиатская футбольная конфедерация (AFC) на прошлой неделе выбрала список лучшего легионера, в который также входят два иранских футболиста.

Сердар Азмун и Аллахьяр Саядманеш - два игрока, которые появились в этом опросе.