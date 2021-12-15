15 дек. 2021 г., 16:37
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News Code: 84578356
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Два иранских футболиста пополи в список лучших легионеров недели в Азии

Два иранских футболиста пополи в список лучших легионеров недели в Азии

Тегеран, 15 декабря, ИРНА - 2 иранских футболиста Сердар Азмун и Алахьяр Саядманеш номинированы на звание лучшего легионера Asia Week.

В своем последнем опросе Азиатская футбольная конфедерация (AFC) на прошлой неделе выбрала список лучшего легионера, в который также входят два иранских футболиста.

Сердар Азмун и Аллахьяр Саядманеш - два игрока, которые появились в этом опросе.

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