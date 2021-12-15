Два иранских футболиста пополи в список лучших легионеров недели в Азии

В своем последнем опросе Азиатская футбольная конфедерация (AFC) на прошлой неделе выбрала список лучшего легионера, в который также входят два иранских футболиста.
Сердар Азмун и Аллахьяр Саядманеш - два игрока, которые появились в этом опросе.
Тегеран, 15 декабря, ИРНА - 2 иранских футболиста Сердар Азмун и Алахьяр Саядманеш номинированы на звание лучшего легионера Asia Week.
В своем последнем опросе Азиатская футбольная конфедерация (AFC) на прошлой неделе выбрала список лучшего легионера, в который также входят два иранских футболиста.
Сердар Азмун и Аллахьяр Саядманеш - два игрока, которые появились в этом опросе.
Your Comment