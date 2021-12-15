15 дек. 2021 г., 11:19
Journalist ID: 2388
News Code: 84577770
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Встречается прогресс в переговорах МАГАТЭ с Ираном: МИД

Встречается прогресс в переговорах МАГАТЭ с Ираном: МИД

Тегеран, 15 декабря, ИРНА - Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде сообщил Press TV, что переговоры между главой Организации по атомной энергии и Международным агентством по атомной энергии привели к прогрессу и уменьшили разногласия по ряду вопросов.

«Я не собираюсь вдаваться в подробности, но могу предсказать, что стороны скоро достигнут договоренности», - сказал он.

Несколько часов назад генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил Associated Press, что ограничения, с которыми столкнулись его инспекторы в Иране, дают лишь очень смутное представление о повестке дня Тегерана.

«Дело в том, что мы имеем дело с совершенно другим Ираном, 2022 год настолько отличается от 2015 года, что необходимо провести реформы, чтобы учесть эти новые факты, чтобы наши инспекторы могли проверить все, о чем страны договорились за политическим столом», - отметил он.

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