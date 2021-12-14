Раиси поздравил Шольца со вступлением в должность канцлера ФРГ

Отметив, что Иран и Германия в целом имеют дипломатические отношения в течение 150 лет, Раиси заявил, что опираясь на исторические отношения и взаимное уважение и интересы, Иран и Германия могут наладить полезное и ценное сотрудничество для развития двусторонних связей.

«Сегодняшний мир сталкивается с серьезными проблемами в различных международных и региональных областях», - сказал Раиси, отметив, что для успешного решения таких проблем потребуются совместные усилия всех стран для обеспечения мира, стабильности и благополучия для всех людей в мире. Он выразил готовность Ирана внести свой вклад в такие усилия.

Президент Раиси также выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между Ираном и Германией в период пребывания на посту нового канцлера Германии.