14 дек. 2021 г., 20:07
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News Code: 84577275
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Иран: достижение договоренности на переговорах в Вене зависит от серьезной воли другой стороны

Иран: достижение договоренности на переговорах в Вене зависит от серьезной воли другой стороны

Тегеран, 14 декабря. ИРНА — Если у другой стороны будет серьезная воля и практическая готовность соблюдать все свои обязательства по СВПД, соглашение будет в течение короткого периода времени. Об этом заявил замглавы МИД, главный переговорщик Ирана на переговорах в Вене Али Багери Кани.

Багери Кани отметил, что главным приоритетом Ирана на переговорах в Вене является отмена всех незаконных санкций, введенных против иранского народа за последние годы.

"Санкции, введенные против Ирана нарушили международное право и постановления, а также международные принципы", отметил он.

По его словам, введенные санкции несовместимы с СВПД, добавив, что они несовместимы с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

"Любые санкции, нарушающие СВПД, должны быть немедленно отменены, независимо от того, были ли они введены при Обаме, Трампе или Байдене, все они должны быть отменены", подчеркнул дипломат.

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