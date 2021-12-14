Психологическая война не мешает развитию ядерной программы Ирана, заявил глава ОАЭИ

Он в кулуарах местной церемонии по развитию применения лучей в пищевой промышленности в ответ на вопрос корреспондента ИРНА о сотрудничестве между Ираном и МАГАТЭ заявил: "Мы продолжаем свое сотрудничество с агентством в рамках правил и гарантий ДНЯО, и МАГАТЭ также контролирует ядерную деятельность Ирана в соответствии с правилами и положениями".

Он отметил, что ядерный объект в Карадже и остальные вопросы в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программы Ирана выходят из-под контроля.

"То, что распространяется в СМИ, связано с психологической войной и политическими вопросами. Перед нами есть группа, которая никоим образом не поддерживает научное и технологическое развитие Исламской Республики Иран, и с этими обвинениями она наводит на мысль, что мы преследуем неоправданную цель и не сохраняем приверженность к ДНЯО", добавил он.