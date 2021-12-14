"Герой" Асгара Фархади из Ирана поборется за премию "Золотой глобус"

Кроме фильма двукратного обладателя "Оскара" Асгара Фархади, который получил Гран-при Каннского кинофестиваля вместе с фильмом «Купе No 6» Юхо Куосманена, в категории "Лучший иностранный фильм" представлены такие ленты, как "Купе No 6" из России, "Сядя за роль моей машины" из Японии, "Рука бога" из Италии и "Параллельные матери" из Испании.

Герой рассказывает историю человека по имени Рахим, который находится за решеткой из-за неоплаченного долга. Во время двухдневного освобождения из тюрьмы главный герой пытается убедить кредитора простить ему долг.

Это интересная история, которая влечет за собой сложные и парадоксальные, а также поучительные приключения. В драме снялись такие известные актеры и актрисы, как Амир Джадиди, Мохсен Танабанде, Фереште Сард-Орафайе и Сарина Фархади.

79-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» состоится 9 января 2022 года.

Напомним, две премии «Оскара» Фархади получил в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»: в 2012 году за «Развод Надера и Симин» и в 2017 году за «Коммивояжера».