"Если бы я присутствовал на переговорах в Вене, я сказал бы Западу: Если вас беспокоит время, начинайте отмену санкций. По крайней мере, покажите нам, что вы серьезны, мы вам не доверяем", заявил он в интервью телеканалу BBC.

Иранский посол отметил, что если США полны решимости возвращать в СВПД и снять санкции, в том случае Иран также готов вести переговоры об ответных действий по сокращению обязательства по ядерной сделке.

Новый раунд переговоров по отмене санкций с 9 декабря начался в Вене. Страны евротройки, которые следуют за позицией США как нарушитель СВПД и резолюции 2231 СБ ООН, пытаются увести переговоры в пользу политики Белого дома и обвинить Иран.

Старшие дипломаты Великобритании, Франции и Германии несколько часов назад провели встречу со спецпредставителем США по делам Ирана в Вене. Они также выступили с совместным заявлением, игнорируя деструктивную роль США в нынешних проблемах СВПД. Страны евротройки в своем заявлении назвали Иран препятствием на пути прогресса в переговорах по возобновлению ядерной сделки.