Старший переговорщик Ирана раскритиковал позицию некоторых игроков на переговорах в Вене

Глава иранской делегации на переговорах по отмене санкций в Вене в Twitter написал: "Мы заранее предложили наши идеи и работали конструктивно и гибко, чтобы сократить разногласия"

"Дипломатия – это улица с двусторонним движением. Если будет реальная воля исправить ошибки преступника, путь к быстрой выгодной сделке открыт", подчеркнул он.

Переговоры, посвященные восстановлению действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, проходят в Вене с апреля 2021 года между Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и Ираном. В начале декабря начался седьмой раунд переговоров. Стороны обсуждают достижение соглашения об отмене санкций США против Исламской Республики.