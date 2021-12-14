Старший переговорщик Ирана раскритиковал позицию некоторых игроков на переговорах в Вене

Глава иранской делегации на переговорах по отмене санкций в Вене в Twitter написал: "Мы заранее предложили наши идеи и работали конструктивно и гибко, чтобы сократить разногласия"
"Дипломатия – это улица с двусторонним движением. Если будет реальная воля исправить ошибки преступника, путь к быстрой выгодной сделке открыт", подчеркнул он.
Переговоры, посвященные восстановлению действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, проходят в Вене с апреля 2021 года между Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и Ираном. В начале декабря начался седьмой раунд переговоров. Стороны обсуждают достижение соглашения об отмене санкций США против Исламской Республики.
Тегеран, 14 декабря, ИРНА - Некоторые актеры упорствуют в своей привычке искать виноватых вместо настоящей дипломатии. Об этом заявил замглавы МИД по политическим вопросам и старший переговорщик Ирана Али Багери Кани во вторник.
Глава иранской делегации на переговорах по отмене санкций в Вене в Twitter написал: "Мы заранее предложили наши идеи и работали конструктивно и гибко, чтобы сократить разногласия"
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