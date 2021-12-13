Иран готов на выгодную сделку, чтобы в полной мере воспользоваться экономическими выгодами: МИД

В телефонном разговоре с министром иностранных дел Королевства Оман Бадр бин Хамад Бусаиди министр иностранных дел Королевства Оман передал Султану Омана приветствия президента Ирана, отметив позитивные отношения между двумя странами и желание сторон продолжать, расширять и укреплять двусторонние отношения, а также региональное и международное сотрудничество.

«Исламская Республика Иран готова достичь хорошего соглашения, чтобы в полной мере воспользоваться экономическими преимуществами Соглашения 2015 года и учесть возможные опасения другой стороны, и ядерная программа Ирана в обмен на отмену санкций будет продолжена в соответствии с ядреной сделкой», - сказал он.