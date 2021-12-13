13 дек. 2021 г., 22:32
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News Code: 84576080
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Иран готов на выгодную сделку, чтобы в полной мере воспользоваться экономическими выгодами: МИД

Иран готов на выгодную сделку, чтобы в полной мере воспользоваться экономическими выгодами: МИД

Тегеран, 13 декабря, ИРНА - В телефонном разговоре с министром иностранных дел Королевства Оман Бадр бин Хамад Бусаиди министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян упомянул о ядерных переговорах и подчеркнул, что Исламская Республика Иран готова достичь хорошего соглашения, чтобы в полной мере пользоваться экономическими преимуществами Соглашения 2015 года.

В телефонном разговоре с министром иностранных дел Королевства Оман Бадр бин Хамад Бусаиди министр иностранных дел Королевства Оман передал Султану Омана приветствия президента Ирана, отметив позитивные отношения между двумя странами и желание сторон продолжать, расширять и укреплять двусторонние отношения, а также региональное и международное сотрудничество.

«Исламская Республика Иран готова достичь хорошего соглашения, чтобы в полной мере воспользоваться экономическими преимуществами Соглашения 2015 года и учесть возможные опасения другой стороны, и ядерная программа Ирана в обмен на отмену санкций будет продолжена в соответствии с ядреной сделкой», - сказал он.

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