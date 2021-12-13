Министры иностранных дел Ирана и России обсудили ход переговоров в Вене

По сообщению МИД РФ, Основное внимание было уделено актуальной ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 29 ноября в Вене переговорного процесса. Стороны подтвердили обоюдный настрой на восстановление «ядерной сделки» в ее изначальной сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. Подтвердили, что это единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договоренностей.

Министры также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.