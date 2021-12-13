13 дек. 2021 г., 21:14
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News Code: 84576050
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Министры иностранных дел Ирана и России обсудили ход переговоров в Вене

Министры иностранных дел Ирана и России обсудили ход переговоров в Вене

Тегеран, 13 декабря, ИРНА - Сегодня по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амир Абдоллахияном.

По сообщению МИД РФ, Основное внимание было уделено актуальной ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 29 ноября в Вене переговорного процесса. Стороны подтвердили обоюдный настрой на восстановление «ядерной сделки» в ее изначальной сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. Подтвердили, что это единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договоренностей.

Министры также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

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