Мазандаранский апельсин стал плодом празднования Рождества северных соседей

«С октября из провинции за границу ежедневно вывозится в среднем 15 20-тонных контейнеров цитрусовых, а за последнюю неделю этот показатель увеличился до 20-25 контейнеров», - сказал он.

Объясняя, что с начала декабря до недели назад экспорт мандаринов и апельсинов снизился с 20 контейнеров в день до 10 контейнеров, он пояснил: «Но канун Рождества вызван значительный рост спроса на цитрусовые и киви в Мазандаране за последнюю неделю».

Сообщив, что экспорт киви из Мазандарана достиг 25 контейнеров в день, Изади сказал, что рост спроса на экспорт киви и апельсинов также увеличился, что отвечает интересам садоводов.