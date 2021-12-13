13 дек. 2021 г., 19:01
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News Code: 84575966
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Мазандаранский апельсин стал плодом празднования Рождества северных соседей

Мазандаранский апельсин стал плодом празднования Рождества северных соседей

Тегеран, 13 декабря, ИРНА - Директор садоводства Мазандаранского сельскохозяйственного джихада Хади Изади сообщил, что накануне Рождества ежедневный экспорт трех осенних фруктов киви, мандарина и апельсина из провинцию Мазандара на севере Ирана в соседние страны, особенно в Туркменистан и Россию, увеличился.

«С октября из провинции за границу ежедневно вывозится в среднем 15 20-тонных контейнеров цитрусовых, а за последнюю неделю этот показатель увеличился до 20-25 контейнеров», - сказал он.

Объясняя, что с начала декабря до недели назад экспорт мандаринов и апельсинов снизился с 20 контейнеров в день до 10 контейнеров, он пояснил: «Но канун Рождества вызван значительный рост спроса на цитрусовые и киви в Мазандаране за последнюю неделю».

Сообщив, что экспорт киви из Мазандарана достиг 25 контейнеров в день, Изади сказал, что рост спроса на экспорт киви и апельсинов также увеличился, что отвечает интересам садоводов.

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