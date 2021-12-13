Иранский «Рай» был номинирован на лучший фильм на Австралийском кинофестивале

Австралийский международный кинофестиваль (IFEFA) впервые был проведен в Сиднее в ноябре 2014 года и с момента его создания поддерживался международным сообществом, включая Канаду, США, Великобританию, Индию, Пакистан и многие другие страны.

Этот кинофестиваль - уникальное событие, которое дает возможность получить работы со всего мира. Целью фестиваля является расширение и углубление культурных и экономических связей между Австралией и остальным миром. Фестиваль направлен на культурное развитие и стремится к достижению высочайших стандартов сплоченного международного сообщества путем поощрения культурного разнообразия, мультикультурализма, взаимопонимания и гармоничного мира.

При этом, фильм номинирован на Австралийскую премию за лучший фильм и развлекательный фильм (IFEFA) по версии американского веб-сайта Brightlight Film, отвечающего за глобальный показ «Рай».