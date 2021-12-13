13 дек. 2021 г., 18:25
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News Code: 84575938
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Министерство экономики объявило о готовности содействовать инвестициям в Иран

Министерство экономики объявило о готовности содействовать инвестициям в Иран

Тегеран, 13 декабря, ИРНА - Министр экономики и финансов Эхсан Хандузи объявил о готовности Ирана содействовать инвестициям и развивать сотрудничество со своими соседями.

Министр экономики и финансов и председатель Экономической комиссии иранского парламента приняли участие во встрече послов и глав миссий Исламской Республики Иран в соседних странах.

Эхсан Хандузи присутствовал на встрече, подчеркнув необходимость расширения экономической дипломатии и торговли с соседними странами, готовность министерства устранить правовые барьеры и способствовать инвестициям в страну и расширять сотрудничество с соседями.

На этой встрече Поурэбрахими председатель Экономической комиссии иранского парламента также выразил свое мнение о стратегиях развития экономической дипломатии в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и другими учреждениями страны, включая парламент.

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