Министерство экономики объявило о готовности содействовать инвестициям в Иран

Министр экономики и финансов и председатель Экономической комиссии иранского парламента приняли участие во встрече послов и глав миссий Исламской Республики Иран в соседних странах.

Эхсан Хандузи присутствовал на встрече, подчеркнув необходимость расширения экономической дипломатии и торговли с соседними странами, готовность министерства устранить правовые барьеры и способствовать инвестициям в страну и расширять сотрудничество с соседями.

На этой встрече Поурэбрахими председатель Экономической комиссии иранского парламента также выразил свое мнение о стратегиях развития экономической дипломатии в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и другими учреждениями страны, включая парламент.