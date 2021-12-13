Эслами: Цель правительства - выработать 10 000 МВт ядерной энергии

Мохаммад Эслами на 15-м Фестивале молодых производителей и менеджеров Ирана сказал: «Мы обязуемся ничего не делать в Организации по атомной энергии вопреки международным процедурам».

«Мы стремимся к постоянному расширению инфраструктуры и возможностей, чтобы продвигать политику страны, основанную на знаниях, особенно для экономического процветания и экономики, основанной на знаниях, чтобы использовать возможности ядерной энергии и ядерных технологий в различных областях и оказывать влияние на жизнь людей и экономику страны», - отметил он.

Критикуя широко распространенное представление в общественном мнении жителей Запада и некоторых стран региона о том, что ядерная промышленность страны занимается только обогащением, он добавил: «Ядерная деятельность страны имеет широкий спектр, включая медицину, промышленность, сельское хозяйство, окружающую среду, водные ресурсы и др. и с учетом новых мер в повестке дня, область применения излучения является одной из областей, которые будут полезны для участия и инвестиций для промышленности».