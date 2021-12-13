Сделаны хорошие шаги для укрепления отношений между Ираном и Туркменистаном: Раиси

В телефонном разговоре с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в понедельник Эбрахим Раиси поблагодарил страну за проведение Саммита экономического сотрудничества ОЭС и сказал: «Были предприняты хорошие шаги и сотрудничество в области газового сотрудничества и реализации газового обмена Туркменистан-Азербайджан из Ирана».

Президент особо отметил совместное сотрудничество в области транспортировки и транзита грузов между двумя странами и сказал: «Усилиями руководителей двух стран были приняты хорошие меры для укрепления приграничных отношений и, следуя примеру двух стран, препятствия впереди могут быть устранены».

Что касается научно-технического сотрудничества между Тегераном и Ашхабадом, Раиси сказал: «Во время нашего визита в Туркменистан ряд иранских медицинских и парамедицинских товаров был передан в дар Туркменистану, чтобы мы могли наладить хорошее сотрудничество в области медицинского образования».