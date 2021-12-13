Министр торговли сообщил о решении проблемы с иранским перцем в ближайшем будущем

"Делегация из Ирана на следующей неделе отправится в Россию, чтобы решить временную проблему с экспортом болгарского перца и киви из Ирана в Россию", отметил иранский министр на церемонии открытия 25-го форума по случаю Национального дня экспорта.

СМИ на прошлой неделе сообщили, что Россия вернула партии болгарских перцев и киви из Ирана из-за опасных вредителей в продуктах.