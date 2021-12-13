13 дек. 2021 г., 10:26
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Глава МИД Ирана призвал к расширению торговли и туризма с соседями

Глава МИД Ирана призвал к расширению торговли и туризма с соседями

Тегеран, 13 декабря, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян на встрече с главами миссий Исламской Республики в соседних странах подчеркнул необходимость развития туризма с этими государствами.

Как сообщает пресс-служба МИД ИРИ, глава МВД Ахмад Вахиди вместе с 17 губернаторами пограничных провинций, секретарем Высшего совета СЭЗ и председателем комиссии советов Меджлиса во второй день встречи глав миссий Исламской Республики в соседних странах заявили о путях развития сотрудничества с соседями.
Указав на многие возможности в регионе, министр внутренних дел назвал расширение связей с этими государствами важным приоритетом.
Вахиди также выразил надежду на использование всех возможностей в регионе губернаторами и главами миссий страны для активизации всеобщего сотрудничества с соседними странами.

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