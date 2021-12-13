Глава МИД Ирана призвал к расширению торговли и туризма с соседями

Как сообщает пресс-служба МИД ИРИ, глава МВД Ахмад Вахиди вместе с 17 губернаторами пограничных провинций, секретарем Высшего совета СЭЗ и председателем комиссии советов Меджлиса во второй день встречи глав миссий Исламской Республики в соседних странах заявили о путях развития сотрудничества с соседями.

Указав на многие возможности в регионе, министр внутренних дел назвал расширение связей с этими государствами важным приоритетом.

Вахиди также выразил надежду на использование всех возможностей в регионе губернаторами и главами миссий страны для активизации всеобщего сотрудничества с соседними странами.