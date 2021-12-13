В Иране прогнозируют экспорт 1,2 млн баррелей нефти в день в 2022 году

В законопроекте о бюджете на следующий год прогнозируется, что доходы Ирана от экспорта нефти, газа и газового конденсата (около 55 долларов за баррель) составят около 24 миллиардов долларов.

Согласно законопроекту, Министерство нефти обязано ежемесячно представлять отчет об объемах экспорта сырой нефти, газового конденсата и природного газа и полученной в результате валюты, а также о его поступлении в Государственную планово-бюджетную организацию, Министерство экономики и финансов и Центральный банк.

Согласно законопроекту о бюджете иранского 1401 года зависимость государственных ресурсов от доходов от нефти уменьшена.

Еще 10 лет назад около 50% государственного бюджета страны финансировалось за счет экспорта нефти, но постепенно эта доля уменьшалась и вместо этого увеличивалась доля налогов в бюджете.

Также согласно законопроекту о бюджете 1401 года, в следующем году максимальный объем внешнего финансирования для государственных и негосударственных проектов установлен на уровне 26 миллиардов евро.