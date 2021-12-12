Иранец завоевал серебро чемпионата мира по тяжелой атлетике

Иранский штангист, который выступает в весовой категории до 81 стал третьим в рывке - 163 кг, вторым в толчке с результатом - 195 килограммов и в сумме - 367 килограммов.

Первым по сумме стал 17-летний штангист из Болгарии штангист из Болгарии. Болгарин стал вторым в рывке - 166 килограммов, первым в толчке с мировым рекордом - 208 килограммов и в сумме - 374 килограммов, а третьим - молдаванин Марин Робу - 363 (168+195).

Чемпионат мира по тяжелой атлетике в Ташкенте продлится до 17 декабря.