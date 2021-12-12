Разногласия на переговорах в Вене уменьшаются

Об этом Багери Кани заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту ИРНА в Вене.

По его словам, позиции сторон отличаются друг от друга, и их расстояние различается по разным вопросам.

Багери, однако, отметил, что в последние несколько дней стороны вели переговоры о масштабах переговоров.

Он отметил, что все стороны приходят к выводу о вопросах, которые будут обсуждаться на переговорах, и разногласия по этому поводу сглаживаются.

Иранский дипломат сказал, что это большой прогресс, поскольку первоначальные разногласия касались объема обсуждений.

Отвечая на вопрос о некоторых неконструктивных комментариях трех европейских участников переговоров (Франция, Великобритания и Германия), он сказал, что все стороны сели за стол переговоров с твердой решимостью, и, тем не менее, естественно, что каждая сторона делает все возможное, чтобы получить больше выгоды от переговоров.