12 дек. 2021 г., 23:39
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News Code: 84574922
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Багери: Иран продолжит интенсивное и серьезное взаимодействие ради хорошей сделки

Багери: Иран продолжит интенсивное и серьезное взаимодействие ради хорошей сделки

Тегеран, 12 декабря. ИРНА — Главный переговорщик Ирана на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене, замглавы МИД Али Багери Кани подчеркнул, что Иран полон решимости прийти к хорошему соглашению в ходе продолжающихся переговоров по ядерной проблеме.

 "Сегодня провел конструктивную и плодотворную встречу с главными переговорщиками из России и Китая", написал он в воскресенье в своем аккаунте в Twitter.

"Мы поделились идеями о том, как действовать дальше, а также согласовали свои позиции по ряду вопросов", добавил Багери. — Мы продолжим нашу интенсивную и серьезную работу, чтобы добиться многого.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций США начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. В ходе венских переговоров Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе. Переговоры с 9 декабря возобновлены в Вене.

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