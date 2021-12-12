Багери: Иран продолжит интенсивное и серьезное взаимодействие ради хорошей сделки

"Сегодня провел конструктивную и плодотворную встречу с главными переговорщиками из России и Китая", написал он в воскресенье в своем аккаунте в Twitter.

"Мы поделились идеями о том, как действовать дальше, а также согласовали свои позиции по ряду вопросов", добавил Багери. — Мы продолжим нашу интенсивную и серьезную работу, чтобы добиться многого.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций США начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. В ходе венских переговоров Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе. Переговоры с 9 декабря возобновлены в Вене.