12 дек. 2021 г., 23:31
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News Code: 84574917
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Делегации России, Китая и Ирана провели встречу в Вене

Делегации России, Китая и Ирана провели встречу в Вене

Тегеран, 12 декабря. ИРНА — Делегации России, Китая и Ирана провели в воскресенье встречу в Вене на фоне продолжения переговоров по снятию американских санкций с Тегерана.

В рамках интенсивных дипломатических консультаций главный переговорщик Ирана Али Багери Кани встретился с главами китайской и российской делегаций на переговорах в Вене.

Трехсторонняя встреча прошла на фоне многообещающих новостей о процессе переговоров, направленных на снятие санкций в австрийской столице.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций США начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. В ходе венских переговоров Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе. Переговоры с 9 декабря возобновлены в Вене.

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