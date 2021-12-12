Делегации России, Китая и Ирана провели встречу в Вене

В рамках интенсивных дипломатических консультаций главный переговорщик Ирана Али Багери Кани встретился с главами китайской и российской делегаций на переговорах в Вене.

Трехсторонняя встреча прошла на фоне многообещающих новостей о процессе переговоров, направленных на снятие санкций в австрийской столице.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций США начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. В ходе венских переговоров Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе. Переговоры с 9 декабря возобновлены в Вене.