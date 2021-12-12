12 дек. 2021 г., 18:22
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Иран занял второе место в общекомандном зачете чемпионата мира по паратхэквондо

Иран занял второе место в общекомандном зачете чемпионата мира по паратхэквондо

Тегеран, 12 декабря. ИРНА — Мужская сборная Ирана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата мира по паратхэквондо в Турции.

Чемпионат мира по паратхэквондо прошел с 9 по 12 декабря в Стамбуле. В нем приняли участие 264 спортсмена из 41 страны мира.

Мужская сборная Ирана завоевала 2 золотые медали и Чемпионат мира по паратхэквондо проходит с 9 по 12 декабря в Стамбуле. В нем принимают участие 264 спортсмена из 41 страны мира.

В весовой категории свыше 80 кг иранец Хагшенас оказался сильнее своих соперников и завоевал золотую медаль турнира.

В финале весовой категории  до 70Мехди Пуррахнама победил соперника из Мексики со счетом 3: 1 и завоевал золотую медаль турнира.

Первое место завоевала сборная России, а третье место — сборная Казахстан.

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