Иранец завоевал золото на чемпионате мира по паратхэквондо

Чемпионат мира по паратхэквондо проходит с 9 по 12 декабря в Стамбуле. В нем принимают участие 264 спортсмена из 41 страны мира.
В весовой категории свыше 80 кг иранец Хагшенас оказался сильнее своих соперников и завоевал золотую медаль турнира.
Ранее золотые медали завоевали Махди Пуррехнама и Махтаб Набави.
Тегеран, 12 декабря. ИРНА — Иранский спортсмен Хамед Хагшенас зовоевал золотую медаль чемпионата мира по паратхэквондо.
Чемпионат мира по паратхэквондо проходит с 9 по 12 декабря в Стамбуле. В нем принимают участие 264 спортсмена из 41 страны мира.
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