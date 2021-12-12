Иранец завоевал золото на чемпионате мира по паратхэквондо

Чемпионат мира по паратхэквондо проходит с 9 по 12 декабря в Стамбуле. В нем принимают участие 264 спортсмена из 41 страны мира.

В весовой категории свыше 80 кг иранец Хагшенас оказался сильнее своих соперников и завоевал золотую медаль турнира.

Ранее золотые медали завоевали Махди Пуррехнама и Махтаб Набави.