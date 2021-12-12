Ульянов: в Вене продолжаются переговоры по СВПД

"Венские переговоры продолжаются. На сегодня запланирован ряд встреч в различных форматах. Многочисленные нерешенные вопросы по-прежнему остаются в повестке дня, но теперь, после перерыва на прошлой неделе, они решаются должным образом в соответствии с нормами и правилами многосторонней дипломатии", написал дипломат в своем Twitter.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций США начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. В ходе венских переговоров Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе. Переговоры с 9 декабря возобновлены в Вене.