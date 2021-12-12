Медсестры борются с высокомерием своими усилиями и самопожертвованием

"Её светлость Зейнаб (мир ей!) продемонстрировала всей истории высочайший интеллектуальный и духовный потенциал женщины. Во-первых, она показала, что женщина может быть бескрайним океаном терпения и выносливости, а, во-вторых, - высоким пиком мудрости и благоразумия", сказал лидер.

Сестринское дело вселяет безопасность и покой. Покой кого? В первую очередь, самого больного, во-вторых, родственников больного и, в-третьих, всех людей. Если не будет медсестёр и медбратьев всех охватит волнение и тревога", добавил Верховный лидер исламской революции.

"Одним из путей достижения божественного совершенства в Исламе является оказание помощи людям. Когда вы, медсестры, занимаетесь своей профессиональной деятельностью, вы, на самом деле, двигаетесь по важному пути приближения к Богу", отметил аятолла Хаменеи.

"У нас наблюдается недостаток в сфере произведений искусства, связанных с трудностями медсестер. Эти трудности на языке самих деятелей культуры имеют драматические ноты и считаются огромным культурным капиталом, на основании которого должны рождаться произведения искусства", добавил лидер.