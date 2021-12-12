12 дек. 2021 г., 14:37
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News Code: 84574538
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Медсестры борются с высокомерием своими усилиями и самопожертвованием

Медсестры борются с высокомерием своими усилиями и самопожертвованием

Тегеран, 12 декабря. ИРНА — Медсестры своими усилиями и самопожертвованием борются с мстительным высокомерием. Об этом заявил в воскресенье лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи во время выступления на встрече с медсестрами и семьями мучеников сферы здравоохранения по случаю годовщины благословенного рождения её светлости Зейнаб (мир ей!) и Дня медсестры.

"Её светлость Зейнаб (мир ей!) продемонстрировала всей истории высочайший интеллектуальный и духовный потенциал женщины. Во-первых, она показала, что женщина может быть бескрайним океаном терпения и выносливости, а, во-вторых, - высоким пиком мудрости и благоразумия", сказал лидер.

Сестринское дело вселяет безопасность и покой. Покой кого? В первую очередь, самого больного, во-вторых, родственников больного и, в-третьих, всех людей. Если не будет медсестёр и медбратьев всех охватит волнение и тревога", добавил Верховный лидер исламской революции.

"Одним из путей достижения божественного совершенства в Исламе является оказание помощи людям. Когда вы, медсестры, занимаетесь своей профессиональной деятельностью, вы, на самом деле, двигаетесь по важному пути приближения к Богу", отметил аятолла Хаменеи.

"У нас наблюдается недостаток в сфере произведений искусства, связанных с трудностями медсестер. Эти трудности на языке самих деятелей культуры имеют драматические ноты и считаются огромным культурным капиталом, на основании которого должны рождаться произведения искусства", добавил лидер.

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