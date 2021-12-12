Иран оптимистично смотрит на возможность достичь соглашения

Он назал атмосферу переговоров "очень серьезной" при соблюдения взаимного уважения, так как стороны намерены достичь соглашения.

По его словам, каждая сторона должна поддерживать свою позицию и приводить свои доводы, но никакой подход не рассматривается как прерывание переговоров.

В ответ на вопрос о возможности достижения соглашения, Багери заявил, что в любом соглашении есть два сторона, и как правило, обе стороны должны иметь условия для прогресса переговоров.

Он подчеркнул, что позиция Ирана основана на положения ядерного соглашения 2015 года со странами группой "Большой шестерки".

"Обе стороны принимают этот договор, и мы на переговорах постараемся подготовить почву для возвращения США, которые вышли из соглашения, в ядерную сделку", отметил иранский переговорщик.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций США начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. В ходе венских переговоров Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе. Переговоры с 9 декабря возобновлены в Вене.