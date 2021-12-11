Раиси: Если другая сторона намерена снять санкции, будет достигнута хорошая сделка

Эбрахим Раиси сегодня, в субботу, на встрече с послами и главами миссий Исламской Республики Иран в соседних странах назвал терпение и настойчивость на пути к цели ключом к успеху людей.

Президент сказал, что признание возможностей внутри страны очень важно для миссий и глубокое признание возможностей страны, в которой они лишены, отметив, что признание этих возможностей требует серьезного времени и воли для обмена этими возможностями.

«Иран имеет большой потенциал и должен представить свои возможности странам региона и соседям, и представители Исламской Республики должны сыграть серьезную роль в этом отношении», - отметил он.

Президент сказал, что многие иранцы за границей хотят инвестировать в страну, и их следует поддержать, добавив: «Мы должны устранить препятствия на пути иранцев за границей, чьим сердцем является желание инвестировать в Иран».

В другой части своего выступления Раиси заявил: «Учитывая существующий потенциал в стране, можно увеличить обмены с соседями, и роль Министерства иностранных дел в этом отношении очень важна. Политика добрососедства и отношения с соседями с целью противодействия и нейтрализации санкций является стратегическим, а не тактическим шагом для Исламской Республики, который, согласно сведениям г-на Сафари, заместителя министра иностранных дел, и при сотрудничестве послов, эта стратегия будет продолжаться».

«Некоторые заявили, что Исламская Республика не ведет переговоров, а некоторые утверждали, что мы не участвуем в серьезных переговорах или не имеем никаких планов, но Исламская Республика участвовала в переговорах достойно и продемонстрировала в тексте, что ведет серьезные переговоры. Даже сегодня, если другая сторона полна решимости отменить санкции, хорошее соглашение будет достигнуто, и мы обязательно будем стремиться к этому хорошему соглашению», - сказал он.

Подчеркнув, что Иран взаимно уважает своих соседей, Раиси сказал: «Наша внешняя политика - это расширение власти во внутренней политике, и они не являются независимыми друг от друга. Внутренняя политика - это символ авторитета во внешней политике, который следует использовать в полной мере. Необходимо расширять отношения с соседями в экономической и культурной сферах».