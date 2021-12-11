8 иранских фильмов будут участвовать в кинофестивале Minar в Болгарии

В этом году кинофестиваль «Софийский минарет» пройдет в Болгарии с 14 по 30 января.

«Атабай» Никки Карими в конкурсной секции художественных фильмов, «Без всего» Мохсена Гараи, «Однажды в Иране» Голамрезы Джафари, совместная постановка Ирана и Афганистана, «Вороны» Наги Немати, «Когда воют гранаты» режиссера Граназа Мусави, совместная работа На этом фестивале будут показаны фильмы производства Ирана, Афганистана и Австралии, «Черепаха и улитка» режиссера Мохсена Резаи, «Нам приходится» Резы Дермишяна и документальный фильм «Это не я» Саида Голипура примут участие в этом мероприятии.