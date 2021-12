Кинофестиваль Jersey Shore официально объявил о своей 13-й номинации на премию Оскар в различных категориях, а короткометражный фильм «Перерыв» из Ирана получил приз за лучший фильм (Best of Fest in the rest of the world). Фильм также был номинирован на лучший ближневосточный фильм на кинофестивале Джерси-Шор в США.

«Перерыв» также будет участвовать в 8-м Международном фестивале La Mirada Tabú в Испании.