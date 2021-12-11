Хатибзаде: Есть хорошие новости о снятии санкций

Заявив, что Министерство иностранных дел играет роль в облегчении экономических отношений за рубежом, он сказал: «Министерство иностранных дел является одной из сторон экономической дипломатии, и министерства и ведомства, непосредственно ответственные в этой области, также должны сотрудничать с нами».

Ссылаясь на рекомендации президента послам и главам миссий Исламской Республики Иран в соседних странах, официальный представитель МИД добавил: «Сегодня президент определил миссию».

По словам представителя дипломатического аппарата страны, достигнуты достижения в денежно-кредитной и финансовой сферах имели место с некоторыми соседними странами. Хатибзаде

«В ближайшие дни появятся хорошие новости о нейтрализации и неэффективности санкций», - заключил он.