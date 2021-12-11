11 дек. 2021 г., 16:10
Journalist ID: 2388
News Code: 84573432
0 Persons

Сборная Ирана по волейболу сидя номинирована на лучшую команду 2021 года

Сборная Ирана по волейболу сидя номинирована на лучшую команду 2021 года

Тегеран, 11 декабря, ИРНА - Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил номинантов на премию «Лучшие 2021 года» в знак признания его достижений на Паралимпийских играх в Токио.

При этом в разделе лучшей спортивной команды и среди трех финалистов также можно увидеть название национальной сборной Ирана по волейболу сидя. Иранская команда в седьмой раз завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио, а Мортеза Мехрзад стал залогом успеха иранской сборной с 28 очками в финале против России.

Сборная Ирана по волейболу сидя борется за звание лучшей команды 2021 года с британской командой по регби на колясках и американской женской сборной по волейболу. Лучшие года для Паралимпийских игр планируется объявить 16 декабря.

Your Comment

You are replying to: .
captcha