Сборная Ирана по волейболу сидя номинирована на лучшую команду 2021 года

При этом в разделе лучшей спортивной команды и среди трех финалистов также можно увидеть название национальной сборной Ирана по волейболу сидя. Иранская команда в седьмой раз завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио, а Мортеза Мехрзад стал залогом успеха иранской сборной с 28 очками в финале против России.

Сборная Ирана по волейболу сидя борется за звание лучшей команды 2021 года с британской командой по регби на колясках и американской женской сборной по волейболу. Лучшие года для Паралимпийских игр планируется объявить 16 декабря.