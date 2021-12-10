10 дек. 2021 г., 22:57
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News Code: 84572514
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Незаконные, односторонние меры США направлены против ни в чем не повинных граждан Ирана

Незаконные, односторонние меры США направлены против ни в чем не повинных граждан Ирана

Тегеран, 10 декабря. ИРНА — Заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади заявила, что незаконные и бесчеловечные односторонние принудительные меры Соединенных Штатов и замораживание иранских активов в иностранных банках направлены против ни в чем не повинных гражданских лиц Ирана.

"Характер и масштабы гуманитарных ситуаций резко изменились, поскольку на протяжении десятилетий появлялись новые измерения", сказала Эршади, выступая на заседании «Укрепление координации гуманитарной помощи и помощи в случае стихийных бедствий, предоставляемой Организацией Объединенных Наций, включая специальную экономическую помощь на Генеральной Ассамблее ООН.

"В результате международное сообщество столкнулось с постоянно меняющимися проблемами, поскольку оно работает над решением этих чрезвычайных ситуаций комплексным и скоординированным образом", сказала дипломат. — С увеличением числа людей, страдающих от последствий стихийных бедствий, масштабы и частота таких явлений - помимо препятствия развитию стран, пострадавших от стихийных бедствий, - подорвали способность реагировать на события такого характера.

Она добавила, что Исламская Республика Иран решительно осуждает введение односторонних принудительных мер некоторыми странами в качестве политического рычага давления, особенно во время эпидемии коронавируса.

"Даже во времена смертельного США нацелены на невинных иранских граждан, замораживая наши активы в иностранных банках — активы, которые мы отчаянно хотели использовать для обеспечения вакцинами и других гуманитарных нужд", отметила она.

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