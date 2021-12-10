10 дек. 2021 г., 20:17
Journalist ID: 2177
News Code: 84572419
0 Persons

Рябков рассказал о переговорах по восстановлению СВПД в Вене

Рябков рассказал о переговорах по восстановлению СВПД в Вене

Москва, 10 декабря. ИРНА — Ситуация в ходе нынешнего раунда по восстановлению СВПД непростая, но это не повод опускать руки, сообщил в ходе пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Да, ситуация меняется, время идет, обстоятельства непростые и, наверное, даже более сложные, чем они были на момент, когда завершился предыдущий, шестой раунд переговоров, но это не повод опускать руки", - сказал он.

При этом Рябков добавил, что "нужно заниматься этим вопросом в теснейшей координации со всеми участниками, российская сторона готова и такую координацию осуществляет по разным линиям".

Никто из участников переговоров в Вене не заинтересован в том, чтобы СВПД развалился, сообщил Сергей Рябков.

"Я уверен, что никто из участников этих переговоров не заинтересован в том, чтобы СВПД развалился", - сказал он.

Рябков добавил, что "мы сейчас работаем над тем, как обеспечить дальнейший ход переговорного процесса, отталкиваясь от результатов предыдущих шести раундов". "Есть некоторые дополнительные идеи, они прорабатываются", - указал он, не пояснив, какие именно это идеи.

Сергей Рябков указал на то, что в Вене начался нормальный политический диалог по восстановлению ядерной сделки с Ираном.

"Начался нормальный политический диалог, многосторонняя работа, мы ее будем продолжать", - сказал он, комментируя ход переговоров в Вене по СВПД.

Your Comment

You are replying to: .
captcha