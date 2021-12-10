Рябков рассказал о переговорах по восстановлению СВПД в Вене

"Да, ситуация меняется, время идет, обстоятельства непростые и, наверное, даже более сложные, чем они были на момент, когда завершился предыдущий, шестой раунд переговоров, но это не повод опускать руки", - сказал он.

При этом Рябков добавил, что "нужно заниматься этим вопросом в теснейшей координации со всеми участниками, российская сторона готова и такую координацию осуществляет по разным линиям".

Никто из участников переговоров в Вене не заинтересован в том, чтобы СВПД развалился, сообщил Сергей Рябков.

"Я уверен, что никто из участников этих переговоров не заинтересован в том, чтобы СВПД развалился", - сказал он.

Рябков добавил, что "мы сейчас работаем над тем, как обеспечить дальнейший ход переговорного процесса, отталкиваясь от результатов предыдущих шести раундов". "Есть некоторые дополнительные идеи, они прорабатываются", - указал он, не пояснив, какие именно это идеи.

Сергей Рябков указал на то, что в Вене начался нормальный политический диалог по восстановлению ядерной сделки с Ираном.

"Начался нормальный политический диалог, многосторонняя работа, мы ее будем продолжать", - сказал он, комментируя ход переговоров в Вене по СВПД.