Посол Италии: Мы стремимся к расширению сотрудничества с Ираном

Посол Италии провел в пятницу встречу с губернатором провинции Фарс Мохаммадом Хади Имание в Ширазе.

"В последние годы санкции и пандемия коронавируса привели к сокращению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, и мы надеемся увидеть новую главу в отношениях двух стран с эффективными мерами Исламской Республики по вакцинации и контролю Covid-19, а также плодотворностью переговорного процесс по восстановлению иранской ядерной сделки в Вене", сказал он.