Галибаф: проблема Палестины - важнейший приоритет исламского мира

Об этом спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф сказал на 16-й Конференции Парламентского союза стран-членов Организации исламского сотрудничества (ПСОИС).

"Парламентарии как представители народа должны сыграть ключевую роль в интеграции мусульманских стран. Хотя мы знаем, что единство и сплоченность - это лекарство от болей исламской уммы", сказал Галибаф.

"Взгляд на поведение сионистов и их британских сторонников, которые ранее имели опыт геноцида и истребления коренных жителей в Северной и Южной Америке и Австралии, показывает, что аналогичная программа осуществлялась в Палестине. Но сионистам, несмотря на поддержку большинства западных стран в проекте, не удалось достичь его конечной цели", добавил он.

"Спустя двадцать лет после разрушительного присутствия иностранных сил ситуация в Афганистане является критической, и это ухудшение является наследием оккупантов для страдающего и угнетенного народа Афганистана", добавил он, призвав, исламские страны оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана.

Шестнадцатая конференция Парламентского союза стран-членов Организации исламского сотрудничества (ПСОИС) проходит в Стамбуле.