10 дек. 2021 г., 19:10
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Галибаф: проблема Палестины - важнейший приоритет исламского мира

Галибаф: проблема Палестины - важнейший приоритет исламского мира

Тегеран, 10 декабря. ИРНА — Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф назвал проблему Палестины важнейшим приоритетом исламского мира, отметив, что фронт сопротивления является причиной унижения и ненависти сионистов продолжение которого приведет к разрушению сионистского режима.

 Об этом спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф сказал на 16-й Конференции Парламентского союза стран-членов Организации исламского сотрудничества (ПСОИС).

 "Парламентарии как представители народа должны сыграть ключевую роль в интеграции мусульманских стран. Хотя мы знаем, что единство и сплоченность - это лекарство от болей исламской уммы", сказал Галибаф.

"Взгляд на поведение сионистов и их британских сторонников, которые ранее имели опыт геноцида и истребления коренных жителей в Северной и Южной Америке и Австралии, показывает, что аналогичная программа осуществлялась в Палестине. Но сионистам, несмотря на поддержку большинства западных стран в проекте, не удалось достичь его конечной цели", добавил он.

"Спустя двадцать лет после разрушительного присутствия иностранных сил ситуация в Афганистане является критической, и это ухудшение является наследием оккупантов для страдающего и угнетенного народа Афганистана", добавил он, призвав, исламские страны оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана.

Шестнадцатая конференция Парламентского союза стран-членов Организации исламского сотрудничества (ПСОИС) проходит в Стамбуле.

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