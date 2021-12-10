Спикер парламента Ирана провел встречу с президентом Турции

На встрече присутствовал председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп.

Во время встречи, Эрдоган подчеркнул необходимость активизации экономических связей между двумя странами и выразил надежду, что переговоры в Вене по восстановлению иранской ядерной сделки будут завершены справедливо.

Он также призвал международные организации помочь Ирану в размещении афганских беженцев, бегущих в Иран в результате недавнего кризиса в стране.

Президент Турции выразил надежду, что в ближайшее время сможет нанести визит в Иран.

Галибаф сказал, что всеобъемлющий документ о сотрудничестве между Ираном и Турцией, который находится в процессе завершения, символизирует серьезную решимость двух стран расширять связи.

Он подчеркнул поддержку Ираном заседания формата "3+3" по Южному Кавказу и сказал, что все страны региона должны иметь хорошие отношения друг с другом.

На переговорах в Вене иранский спикер сказал, что великие державы должны понять, что они не должны навязывать свою волю другим странам, и если они поймут, что уважать интересы других стран, сделка будет в пределах досягаемости.